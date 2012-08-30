Светлана Кулакова проведет бой перед поединком Кличко и Чарра

30 августа 2012, 10:35
На "разогреве" поединка Виталия Кличко и Мануэля Чарра проведет четырехраундовый бой по профессиональному боксу чемпионка России по кикбобксингу, чемпионка мира и Европы, победитель Кубков мира, мастер спорта международного класса Светлана Кулакова.
Напомним, бой Кличко и Чарра состоится 8 сентября 2012 года в московском спорткомплексе "Олимпийский". Ожидается, что этот бой станет последним в профессиональной карьере Кличко-старшего.
А в карьере Светланы Кулаковой это будет пятый бой на профессиональном ринге. До этого она уже одержала четыре победы, при этом одну – нокаутом, сообщает сайт Вести.ру.
Дебют Кулаковой в боксе состоялся в Германии в 2007 году, куда она переехала, заключив контракт с SESBoxing. Четвертый боксерский поединок она провела в том же году в Санкт-Петербурге.
После года пребывания в Германии спортсменка вернулась в Россию. В ноябре 2008 года она родила дочь, а в апреле 2009 года стала чемпионкой России по кикбоксингу. Затем Кулакова успешно выступала по кикбоксингу на любительском чемпионате мира в Македонии и на профессиональных соревнованиях WAKO-PRO.
Соперница Кулаковой пока неизвестна. Говорится только о том, что это будет Доминиканской республики или Болгарии.
"После этого боя по боксу буду готовиться к чемпионату Европы по К-1, который пройдет в октябре в Турции и будет отборочным на Всемирные игры единоборств в 2013 году. В моей копилке есть все титулы по кикбоксингу, только победы на Всемирных играх не хватает", — отметила спортсменка.
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