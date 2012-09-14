Семьи, получившие землю в МО, не снимут с очереди на квартиру

Многодетные семьи, получившие бесплатную землю в Подмосковье, не потеряют свое место в очереди на квартиру.

Соответствующие поправки приняла Мособлдума к закону "О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма".

До этого семья, получившая бесплатный участок, автоматически снималась с учета и выпадала из категории нуждающихся в жилых помещениях.

Напомним, закон "О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области" вступил в силу в июне 2011 года. Согласно документу семьи, имеющие трех и боле детей, имеют право на получение бесплатного земельного участка для строительства собственного жилья.

В настоящее время в Подмосковье живет 27 тысяч многодетных семей. Из них примерно девять тысяч стоят в очереди на получение земель. Полностью решить этот вопрос власти Подмосковья намерены до конца 2013 года.

Кроме того, в рамках начавшейся осенней сессии Московская областная дума приняла поправки в закон о социальной поддержке детей-сирот. Теперь получить бесплатное жилье сироты могут вне зависимости от возраста, то есть и после 23 лет.