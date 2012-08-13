"Оранжевый мяч" определил лучших московских баскетболистов

12 августа в Парке культуры и отдыха "Красная Пресня" состоялся финальный раунд городских соревнований по стритболу в рамках Всероссийского турнира "Оранжевый мяч", сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта города Москвы.

В состязаниях приняли участие 54 команды (мужчины и женщины), представлявшие различные округа столицы.

В турнире юношей от 15 до 16 лет первое место завоевала команда ЗАО, вторыми были представители ВАО, а замкнул пьедестал коллектив из ЦАО.

В других видах соревнований тройка призеров выглядела следующим образом:

Юноши от 17 до 18 лет: 1) ВАО, 2) СЗАО, 3) ЮВАО.

Мужчины 19 лет и старше: 1) Зеленоград, 2) СЗАО, 3) ЦАО.

Девушки от 17 до 18 лет: 1) ЦАО, 2) ЦАО, 3) СЗАО.

Женщины 19 лет и старше: 1) ЮВАО, 2) ЦАО, 3) Зеленоград.

В рамках "Оранжевого мяча" все желающие могли сыграть в настольный теннис и дартс, а также посмотреть показательные выступления по воркауту и брейкдансу.

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