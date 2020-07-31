Москва онлайн: российские туристы начинают выезжать за границу

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С 1 августа Россия возобновляет авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Самолеты будут вылетать из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Съемочная группа Москвы онлайн приедет в аэропорт Шереметьево, чтобы пообщаться с пассажирами, которые отправятся в этот день в Стамбул, Ниццу и Лондон.

Смотрите трансляцию 1 августа в 12:50 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.