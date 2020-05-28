Москва онлайн: как живут животные в приюте во время пандемии COVID-19

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Первые месяцы самоизоляции и борьбы с короновирусом столичные приюты для животных оставались закрытыми – волонтеры не могли посетить своих подопечных. Совсем недавно была отменена часть ограничений, и приюты начали возвращаться к привычному графику работы. Теперь добровольцы могут снова выгуливать собак, передавать животным корм и лекарства. При этом каждый приют может принимать не более 15 волонтеров в день.

2 июня съемочная группа Москвы онлайн посетит один из таких приютов, пообщается с волонтерами и узнает о жизни животных в самоизоляции.

Смотрите трансляцию 2 июня в 13:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.