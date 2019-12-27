Москва онлайн: прощание с Галиной Волчек

Фото: ТАСС/Александр Куров

29 декабря в театре "Современник" пройдет прощание с народной артисткой СССР и художественным руководителем театра Галиной Волчек.

24 декабря ее госпитализировали в столичную клинику в тяжелом состоянии. У Волчек обнаружили воспаление легких. Состояние оценивали как стабильное, медики надеялись на улучшение. 26 декабря она скончалась на 87-м году жизни.

Галина Волчек известна по кинолентам "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум". Вместе с актером Олегом Ефремовым являлась одним из основателей московского театра-студии "Современник". В 1972 году была выбрана труппой художественным руководителем этого театра.

Смотрите трансляцию прощания 29 декабря в 9:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.