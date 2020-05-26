Москва онлайн: как волонтеры помогают пенсионерам во время самоизоляции

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Во время самоизоляции пожилым людям рекомендуется не покидать квартиру без острой необходимости. Около 20,5 тысячи волонтеров и социальных работников доставляет нуждающимся продукты, лекарственные препараты и документы.

27 мая съемочная группа Москвы онлайн проведет один день с волонтером и узнает, как проходит его рабочий день: собрание добровольцев и обсуждение задач, посещение магазина и доставка продуктов пенсионеру.

Смотрите трансляцию 27 мая в 14:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.