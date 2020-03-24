Москва онлайн: экскурсия по средневековой столице

Фото: предоставлено Музеем Москвы

27 марта Москва онлайн покажет экскурсию по постоянной экспозиции Музея Москвы.

Зрители узнают о Каменном, Бронзовом и раннем Железном веках. Увидят орудия труда и оружие из кремня, выполненные в ручную сосуды и первые металлические предметы.

Особое внимание экскурсовод уделит ювелирным украшениям из клада с Щербинского городища, куда входят золоченые стеклянные бусы, массивные спиралевидные браслеты, четырехугольные ажурные бляхи, бронзовый венчик с двумя височными подвесками. Все это принадлежало женщине, жившей в столице в начале первого тысячелетия нашей эры.

Зрителей ждет увлекательный рассказ о жизни средневекового города, запечатлевшийся в полутора тысячах подлинных предметов из коллекции музея. В них представлены предметы, связанные с основными занятиями средневековых москвичей – ремеслами и торговлей, строительством и обороной родного города.

В Музее Москвы также хранится большая коллекция живописных и графических работ художника, крупного знатока истории и археологии столицы Аполлинария Васнецова. На выставке представлена серия картин, отражающих основные вехи истории допетровской Москвы.

Смотрите трансляцию 27 марта в 14:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.