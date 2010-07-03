Москва онлайн покажет экскурсию на киностудию "Мосфильм"

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Ежегодная городская акция "Ночь кино" пройдет 24 августа. В программе запланированы бесплатные кинопоказы, лекции, встречи с известными деятелями киноиндустрии. В этот день мы покажем своим читателям прямую трансляцию экскурсии на легендарную киностудию "Мосфильм". Посетители познакомятся с территорией киностудии и расположенными на ней памятниками, осмотрят экспонаты музея и натурную площадку с декорациями под открытым небом, а также побывают в рабочих павильонах и увидят, как создается кино.

Смотрите трансляцию 24 августа в 16:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.