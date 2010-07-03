Прямой эфир: открытие катка "Восход" в Парке Горького

В Парке Горького проходит торжественное открытие зимнего сезона и катка. Гостей развлекают диджеи и популярные музыкальные группы.

В этом году каток получил название "Восход", а главной темой его оформления стал космос. Павильоны катка оформлены в цветах и оттенках, характерных для неба в часы рассвета. Фасады строений облицованы панелями с изображением планет, спутников и звезд.

Всего этой зимой в центре города будут работать 17 катков с искусственным льдом и 75 катков с естественным. 33 горки откроются во дворах, на школьных и парковых территориях.

В столице организуют также четыре лыжных маршрута. Протяженность одного лыжного маршрута составит около 600 метров.