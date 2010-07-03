Открытие фестиваля "Круг света". Прямой эфир

20 сентября, на Гребном канале прошла церемония открытия Московского международного фестиваля "Круг света". Зрители увидели мультимедийный световой мюзикл "Семь нот" и насладились зрелищным музыкально-пиротехническим шоу.

Московский международный фестиваль "Круг света" – ежегодное событие, в рамках которого светодизайнеры и специалисты в области аудиовизуального искусства со всего мира преобразят архитектурный облик столицы. Вход на все площадки фестиваля свободный.