Москва онлайн: экскурсия по рождественской ярмарке на "Флаконе"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

21 декабря на дизайн-заводе "Флакон" откроется ярмарка "Рождественская разбериха". Корреспондент Москвы онлайн пообщается с посетителями и узнает, как они готовятся к Новому году. Также он попробует найти самые оригинальные сувениры, узнать об экологичных подарках и удивительных новогодних приметах. На фестивале можно будет воплотить в реальность свои творческие идеи, участвуя в мастер-классах, лекциях, открытых уроках, лабораториях и перформансах.

Смотрите трансляцию 21 декабря в 13:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.