"Закулисье с Москвой онлайн": "Влюбленный Шекспир" в театре Пушкина

Фото: театр имени Пушкина/Юрий Богомаз

18 декабря в рамках проекта "Закулисье с Москвой онлайн" мы побываем за кулисами спектакля "Влюбленный Шекспир" в театре имени Пушкина. Актеры проведут по гримеркам и тайным комнатам, расскажут о своей работе и репетициях.

В основе сюжета лежит "оскароносный" киносценарий британского драматурга Тома Стоппарда. Автором сценической адаптации стал драматург Ли Холл. Перед зрителями разворачивается остроумная фантазия на тему биографии Уильяма Шекспира, в которой молодой драматург обретает потерянное вдохновение благодаря внезапной любви и создает трагедию "Ромео и Джульетта".

В каждом выпуске проекта "Закулисье с Москвой онлайн" мы водим наших зрителей по закулисью известных постановок, концертов, фестивалей и шоу. Создатели рассказывают нам о своей работе, открывают секреты "творческой кухни" и показывают места, скрытые от глаз публики. Мы уже общались с Кириллом Рихтером о его музыке, Виктором Сухоруковым – о спектакле "Старший сын", Алексеем Кортневым – о постановке "В городе Лжедмитрове" и Александром Цыпкиным, автором "БеспринцЫпных чтений".

Смотрите трансляцию 18 декабря в 17:45 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.