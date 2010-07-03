Прощание с космонавтом Алексеем Леоновым. Прямой эфир

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На военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах проходит церемония прощания с советским космонавтом Алексеем Леоновым.

Алексей Леонов скончался 11 октября на 86-м году жизни в Главном военном госпитале после продолжительной болезни.

Леонов родился в Кемеровской области в семье шахтера. В 1937 году отец был репрессирован, а мать с восемью детьми выгнали из дома. После войны семья перебралась в Калининград. По комсомольскому набору Алексей Леонов попал в Военную авиационную школу и начал карьеру летчика. В 1960 году пилот был зачислен в первый отряд космонавтов, а в 1965 году совершил первый в истории человечества выход в открытый космос.

Имя Алексея Архиповича носит один из кратеров на обратной стороне Луны. Кроме того, в его честь названы несколько российских школ и планетарий.