Москва онлайн: как происходит открытие летних веранд кафе и ресторанов

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

16 июня в рамках нового этапа снятия ограничений в Москве открываются летние веранды ресторанов и кафе. Корреспондент Ярославна Зорькина пройдется по территории гастрономического квартала на Лесной улице и узнает, какие новые правила вводятся для гостей общественных пространств и что ожидают рестораторы после снятия ограничительных мер.

Смотрите трансляцию 16 июня в 14:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.