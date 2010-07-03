Москва онлайн покажет шествие Андрея Бартенева на Фестивале циркового искусства

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В эти выходные на Бульварном кольце пройдет Фестиваль циркового искусства. Ровно сто лет назад, в 1919 году, все цирки страны стали государственными. В том числе и один из старейших – цирк на Цветном бульваре (ныне Московский цирк Никулина на Цветном бульваре).

Под открытым небом со своими лучшими номерами выступят артисты разных цирковых жанров: воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры, мастера клоунады и мимы. Свое искусство покажут фокусники и иллюзионисты. К празднику присоединится художник и дизайнер Андрей Бартенев. Он и его команда организуют торжественное и яркое шествие с оркестром по Тверскому бульвару.

Смотрите 14 сентября в 13:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.