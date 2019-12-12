Москва онлайн: нужны ли веб-сайты в эпоху соцсетей

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13 декабря в рамках Недели российского интернета (RIW-2019) состоится дискуссия на тему "Зачем в 2020 году нужен веб-сайт?"
Кто-то скажет, что сайт – это необходимость для любой компании, но кто-то назовет его атавизмом. Могут ли социальные сети заменить бизнесу все инструменты для работы в интернете? В каких случаях без сайта не обойтись? Каковы перспективы развития сайтов и существуют ли они?
Об этом и многом другом расскажут:
- директор по интернет-маркетингу Наталья Антонович;
- исполнительный директор управления интегрированных коммуникаций Валентин Васин;
- тимлид команды b2b-маркетинга Александра Гейдек;
- предприниматель Дмитрий Колодин;
- руководитель отдела продвижения в социальных сетях Алевтина Аляутдинова;
- менеджер по развитию бизнеса Андрей Карпов.
Смотрите трансляцию 13 декабря в 16:30 на этой странице или портале Москва онлайн
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