Москва онлайн: нужны ли веб-сайты в эпоху соцсетей

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13 декабря в рамках Недели российского интернета (RIW-2019) состоится дискуссия на тему "Зачем в 2020 году нужен веб-сайт?"

Кто-то скажет, что сайт – это необходимость для любой компании, но кто-то назовет его атавизмом. Могут ли социальные сети заменить бизнесу все инструменты для работы в интернете? В каких случаях без сайта не обойтись? Каковы перспективы развития сайтов и существуют ли они?

Об этом и многом другом расскажут:



директор по интернет-маркетингу Наталья Антонович;

исполнительный директор управления интегрированных коммуникаций Валентин Васин;

тимлид команды b2b-маркетинга Александра Гейдек;

предприниматель Дмитрий Колодин;

руководитель отдела продвижения в социальных сетях Алевтина Аляутдинова;

менеджер по развитию бизнеса Андрей Карпов.