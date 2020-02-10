Москва онлайн: как в Домодедово сортируют мусор

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

11 февраля съемочная группа Москвы онлайн побывает в аэропорту Домодедово, где в этом году начали сортировать мусор, оставленный пассажирами во время полета. Наш корреспондент станет свидетелем того, как собираются отходы. Он узнает, где и по какому принципу они сортируются, как и куда отправляются на переработку.

Смотрите трансляцию экскурсии 11 февраля в 11:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.