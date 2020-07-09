Курьеры Delivery Club у офиса Mail.ru Group. Прямой эфир

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Технические специалисты работают над решением этой проблемы
В Delivery Club сообщили, что проблемы возникли из-за одного из логистических партнеров, который допустил просрочку.
"В общей сложности с задержкой заработной платы столкнулись 326 курьеров. Все они работали через одну логистическую компанию – ООО "Амароли". Подрядчик задержал выплаты курьерам, несмотря на то что Delivery Club рассчитывался с ним своевременно и в полном объеме", – заявили в Delivery Club.
Представители компании отметили, что расторгли договор с данным партнером, а для решения проблемы курьеров Delivery Club повторно перевел подрядчику денежные средства для погашения долгов.
"В этой ситуации мы также оказались пострадавшей стороной от недобросовестного контрагента, заплатив дважды, но сейчас наша главная задача – помочь курьерам", – говорится в сообщении.
На данный момент служба доставки Delivery Club работает в штатном режиме.
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