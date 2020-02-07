Москва онлайн: делаем экомешочки для похода в магазин

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10 февраля не пропустите прямую трансляцию мастер-класса по изготовлению экомешочков. Делать их просто и быстро, а использовать можно очень долго. Мешочки удобно брать с собой в магазин и складывать в них развесные фрукты, овощи и даже крупы. Многоразовые мешочки избавляют от многочисленных одноразовых пакетов.

Проведет мастер-класс блогер и владелица небольшого магазина товаров для рукоделия Екатерина Хрусталева. На своем канале она рассказывает о пошиве сумок, кошельков, косметичек, авосек и других приятных мелочей.

Для мастер-класса по изготовлению экомешочков понадобится:



фатин (тонкий фатин нужно использовать в 2 слоя, а мешочки из плотного фатина можно делать однослойными);

репсовая лента либо нетолстые хлопковые шнуры;

ножницы;

нитки;

булавки;

швейная машинка (можно сделать мешочек на руках).