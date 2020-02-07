Москва онлайн: делаем экомешочки для похода в магазин

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10 февраля не пропустите прямую трансляцию мастер-класса по изготовлению экомешочков. Делать их просто и быстро, а использовать можно очень долго. Мешочки удобно брать с собой в магазин и складывать в них развесные фрукты, овощи и даже крупы. Многоразовые мешочки избавляют от многочисленных одноразовых пакетов.
Проведет мастер-класс блогер и владелица небольшого магазина товаров для рукоделия Екатерина Хрусталева. На своем канале она рассказывает о пошиве сумок, кошельков, косметичек, авосек и других приятных мелочей.
Для мастер-класса по изготовлению экомешочков понадобится:
- фатин (тонкий фатин нужно использовать в 2 слоя, а мешочки из плотного фатина можно делать однослойными);
- репсовая лента либо нетолстые хлопковые шнуры;
- ножницы;
- нитки;
- булавки;
- швейная машинка (можно сделать мешочек на руках).
Смотрите трансляцию 10 февраля в 12:00 на этой странице или портале Москва онлайн
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