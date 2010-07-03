Москва онлайн покажет праздничный фейерверк в честь Дня города

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В эти выходные Москва с размахом отметит свой день рождения. Праздничные мероприятия в честь 872-летия столицы пройдут в центре и на окраинах города, а кульминацией торжества станет фейерверк. Если у вас нет возможности увидеть салют в центре города или с балкона многоэтажки, то не пропустите нашу прямую трансляцию, она начнется 7 сентября в 21:00.

Смотрите трансляцию на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.