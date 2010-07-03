Москва онлайн покажет веселые гулянья в традициях башкирского народа

6 июля в музее-заповеднике "Коломенское" пройдет международный фестиваль "Сабантуй-2019". Он приурочен к празднованию 100-летия Башкирской АССР. Гости фестиваля смогут больше узнать о культуре и традициях башкирского народа.
На территории парка откроются игровые, образовательные и спортивные площадки для детей и взрослых, а также "Деревня ремесел" с мастер-классами и "Улица добрых соседей" с шатрами национальных землячеств. Будут работать выставка-продажа сувениров и фуд-корт с национальной кухней.
Съемочная группа Москвы онлайн приедет на праздник, чтобы провести экскурсию по фестивалю для наших зрителей. Смотрите трансляцию 6 июля в 14:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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