Москва онлайн покажет веселые гулянья в традициях башкирского народа

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

6 июля в музее-заповеднике "Коломенское" пройдет международный фестиваль "Сабантуй-2019". Он приурочен к празднованию 100-летия Башкирской АССР. Гости фестиваля смогут больше узнать о культуре и традициях башкирского народа.

На территории парка откроются игровые, образовательные и спортивные площадки для детей и взрослых, а также "Деревня ремесел" с мастер-классами и "Улица добрых соседей" с шатрами национальных землячеств. Будут работать выставка-продажа сувениров и фуд-корт с национальной кухней.

Съемочная группа Москвы онлайн приедет на праздник, чтобы провести экскурсию по фестивалю для наших зрителей. Смотрите трансляцию 6 июля в 14:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.