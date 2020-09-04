Москва онлайн: в Пресненском суде огласят приговор Михаилу Ефремову

Фото: пресс-служба Пресненского суда

8 сентября в Пресненском суде состоится заседание по делу Михаила Ефремова, на котором будет вынесен приговор.

На прошлом слушании актер выступил с последним словом, где признал свою вину и зачитал стихи, посвященные погибшему в аварии Сергею Захарову.

В качестве наказания гособвинение затребовало назначить актеру 11 лет колонии общего режима и запретить управление транспортным средством сроком на три года. Кроме того, прокурор попросила частично удовлетворить гражданский иск старшего сына погибшего Виталия Захарова и из затребованных 7,5 миллиона взыскать с Ефремова 500 тысяч в качестве морального ущерба. Иски в 1 рубль других потерпевших гособвинитель попросила удовлетворить полностью.

Авария с участием актера Михаила Ефремова произошла 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.

Смотрите трансляцию 8 сентября в 10:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться.