Москва онлайн и TVоя Москва расскажут, как работать на ТВ и делать проекты на YouTube

8 июня в Центре документального кино в рамках образовательного проекта "TVоя Москва" выступит Карен Адамян, автор YouTube-шоу "50 вопросов". Тема встречи – "Как работать на ТВ и делать проекты на YouTube".

Во время мастер-класса Карен расскажет:



как выделиться из десятков интервью-каналов на YouTube;

как выбирать героев, выпуски с которыми принесут вам миллионы просмотров.

Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" запустила пятый ежегодный сезон проекта "TVоя Москва". На этот раз, кроме мастер-классов, посвященных радио и TV, пройдут специальные занятия для тех, кто мечтает стать блогером. Успешные блогеры научат пользоваться digital-инструментами и правильно применять полученные знания.

Смотрите трансляцию 8 июня в 12:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.