Москва онлайн расскажет о прелестях плацкартных вагонов нового поколения

Этой весной компания ОАО "РЖД" запустила поезда, оснащенные плацкартными вагонами нового поколения. Комфортные поезда следуют из Москвы в Ростов-на-Дону и Анапу. В плацкартном вагоне привычные полки оснащены мягкими бортиками и шторками, имеются розетки для гаджетов и лампочки для чтения. Туалетная комната оборудована гигиеническим душем, пеленальным столиком и феном для рук.
За несколько месяцев использования у новых поездов уже появились как поклонники, так и критики. 4 июля наш корреспондент пообщается с ними на Казанском вокзале, откуда поезд поведет москвичей на курорты Анапы. Мы прогуляемся по плацкарту, пообщаемся с проводниками и представителями РЖД.
Смотрите трансляцию 4 июля в 18:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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