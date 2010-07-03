Москва онлайн расскажет о прелестях плацкартных вагонов нового поколения

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Этой весной компания ОАО "РЖД" запустила поезда, оснащенные плацкартными вагонами нового поколения. Комфортные поезда следуют из Москвы в Ростов-на-Дону и Анапу. В плацкартном вагоне привычные полки оснащены мягкими бортиками и шторками, имеются розетки для гаджетов и лампочки для чтения. Туалетная комната оборудована гигиеническим душем, пеленальным столиком и феном для рук.

За несколько месяцев использования у новых поездов уже появились как поклонники, так и критики. 4 июля наш корреспондент пообщается с ними на Казанском вокзале, откуда поезд поведет москвичей на курорты Анапы. Мы прогуляемся по плацкарту, пообщаемся с проводниками и представителями РЖД.

Смотрите трансляцию 4 июля в 18:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.