Москва онлайн: в Пресненском суде пройдет заседание по делу Михаила Ефремова

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

1 сентября состоится очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

На прошлом слушании впервые допросили самого артиста. Он заявил, что не помнит момент аварии, а признание он сделал под давлением СМИ. В ответ на это прокуратора озвучила материалы предварительного следствия, в ходе которого Ефремов вину признал и сообщал, что был один в машине.

Авария с участием актера Михаила Ефремова произошла 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.