В Московском зоопарке появятся 300 тропических бабочек

Фото: ИТАР-ТАСС

В августе около 300 тропических бабочек появятся на свет в Московском зоопарке. Их можно будет увидеть в оранжерее на первом этаже павильона "Птицы и бабочки".

Партия куколок бабочек, относящихся к десяти разным видам, обитающим в Центральной и Южной Америке, а также в Юго-Восточной Азии, завезена в зоопарк в конце июля. Бабочки, которые живут всего 3-4 недели, уже начали появляться из куколок.

"Куколки размещены на специальной рамке, и наиболее везучие посетители могут увидеть "рождение" бабочек. После выхода из куколки, мягкие крылья бабочки должны расправиться и обсохнуть в течение примерно 20 минут", - отметили в Московском зоопарке.

Добавим, что павильон "Птицы и бабочки" открыт ежедневно, кроме понедельника и вторника. Посетить оранжерею можно с 11.00 до 17.00.