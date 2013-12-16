С 17 декабря 2013 года до мая 2015 года будут отменены ночные троллейбусы №Бк и Бч, информирует пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

"В связи с ремонтом Октябрьского тоннеля, в ночь с 16 на 17 декабря 2013 года и до окончания ремонта 30 мая 2015 года отменяется работа ночных маршрутов троллейбуса №№ Бк, Бч", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в компании, одновременно в ночное время организуется работа компенсирующих маршрутов автобуса № Бк и Бч по Садовому кольцу (по трассе отмененных троллейбусов).

Кроме того, работа троллейбуса № Бч после 23 часов 40 минут на участке Садового кольца от Николоямской улицы до Оружейного переулка отменена.

Отметим, реконструкцию Октябрьского транспортного тоннеля планируется завершиться в мае 2015 года.

В ходе ремонта тоннеля, который расположен на пересечении Садового кольца с Ленинским проспектом и улицей Якиманка, строители меняют железобетонные балки, перекрытия и асфальт. В рамках работ также планируется заменить гранитный бортовой камень и гидроизоляцию, переустроить контактную сеть троллейбуса.