Эксперты "за" вывод земельных участков гаражей из состава лесопарков

Сегодня, 11 октября, в Мосгорсуде состоялось первое рассмотрение иска общественников, которые выступают против принятого закона "О внесении изменений в Закон города Москвы от 25 июня 2008 года номер 28 "Градостроительный кодекс города Москвы". Закон предусматривает исключение земельных участков гаражных кооперативов из состава особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Рассмотрение дела по существу состоится 18 октября.

Представитель Московского городского союза автомобилистов в Восточном округе столицы Роман Днепровский считает, что благодаря выводу земельных участков гаражей из ООПТ, появилась возможность нормально содержать территорию и реконструировать объекты.

"Гаражи, которые размещены со времен Советского Союза, были построены тогда, когда не было ни законодательно, ни фактически закреплено понятие "особо охраняемая природная территория". Гаражный кооператив – коммунальный объект, который предполагает накопление отходов, движение транспорта, что не соответствует статусу ООПТ", – передает РИА Новости слова первого заместителя генерального директора Научно-исследовательского и проектно-изыскательского института экологии города Дмитрия Савина.

При этом он отметил, что земельные участки были включены в ООПТ без согласия собственников и правообладателей, а это является ущемлением их прав.

В Москве насчитывается около 300 гаражных кооперативов.