02 июля 2013, 15:53

Общество

Состояние здоровья оружейника Михаила Калашникова улучшилось

Состояние здоровья оружейника Михаила Калашникова, проходящего лечение в военном госпитале, улучшилось.

Врачи перевели его из реанимационного отделения в палату интенсивной терапии, передает "Интерфакс".

23 июня Калашников был доставлен в Москву из Ижевска спецсамолетом МЧС.

В мае 93-летний конструктор самого известно в мире автомата уже был госпитализирован с сердечными проблемами. Сейчас болезнь обострилась.

