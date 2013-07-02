02 июля 2013, 15:53Общество
Состояние здоровья оружейника Михаила Калашникова улучшилось
Состояние здоровья оружейника Михаила Калашникова, проходящего лечение в военном госпитале, улучшилось.
Врачи перевели его из реанимационного отделения в палату интенсивной терапии, передает "Интерфакс".
23 июня Калашников был доставлен в Москву из Ижевска спецсамолетом МЧС.
В мае 93-летний конструктор самого известно в мире автомата уже был госпитализирован с сердечными проблемами. Сейчас болезнь обострилась.