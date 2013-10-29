На Хэллоуине в "Кузьминках" охотники будут бороться с нечистью

2 ноября в "Кузьминках" отметят праздник Хэллоуин, на который соберутся водяной, леший, ведьмы и прочая нечисть. Среди деревьев будут мелькать тусклые огоньки, временами будет слышен зловещий смех. Нечисть не пропустит путников, если они не решат их загадки.

Организаторы ждут команды охотников, которые готовы решить все головоломки и избавить "Кузьминки" от злых сил. В помощь им выдадут сибирских хаски. Запись по телефону: 8 915 034 08 34.

Начало - в 15.00, стоимость участия - от 800 рублей.

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