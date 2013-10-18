Матчи Кубка Дэвиса перенесли из-за китайского Нового года

Международная федерация тенниса перенесла два матча Кубка Дэвиса из-за китайского Нового года. Игры с участием сборных Китая и Вьетнама перенесены на другие даты.

Изменения коснутся игр Китай - Новая Зеландия и Вьетнам - Пакистан, сообщает официальный сайт турнира.

В 2014 году китайский Новый год приходится на 31 января. Учитывая, что в Китае и Вьетнаме этот праздник является официальным и широко отмечается, матчи национальных сборных этих стран перенесли с 31 января на другие даты.

Таким образом, Китай сыграет с Новой Зеландией 27-29 января, а Вьетнам с Пакистаном - 14-16 февраля.