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Социальная сфера

30 мая 2013, 12:30

Праздничный развод караулов пройдет 1 июня на Красной площади

Красная площадь День защиты детей развод караулов оборона социальная сфера

На Красной площади 1 июня пройдет церемония развода конных и пеших караулов, посвященная Дню защиты детей. Она начнется в 12.00.

Зрителям будут представлены строевые приемы с оружием в исполнении военнослужащих Президентского полка и выступления кавалерийского эскорта. Особенностью церемонии 1 июня станет участие юных кавалеристов кремлевской школы верховой езды. По информации столичного департамента СМИ и рекламы, свидетелями воинского праздника станут более тысячи человек.

Напомним, церемония развода караулов традиционно проходит на Соборной площади Кремля. Увидеть ее можно каждую субботу - с середины апреля по конец октября. Кроме того, в мае в честь дня рождения Президентского полка у Троицкой башни столичного Кремля организовали церемониальный пост. Постовых можно увидеть каждый день с 10 до 17 часов.

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