14 марта 2013, 14:05

Город

На Красной и Манежной площадях появился Wi-Fi

В сердце столицы теперь есть Wi-Fi: "Центральный телеграф" установил свои роутеры на Красной площади. Как сообщает пресс-служба компании, стоимость часового интернет-соединения – 30 рублей.

Чтобы зайти в Глобальную сеть, необходимо подключиться к сети "1Telegraph" и отправить SMS-сообщение на номер, указанный на странице авторизации. Полученные логин и пароль будут действовать в течение суток, а оплаченное время можно будет использовать как сразу, так и по частям.

Как отмечают в компании, планируется охватить сетью Wi-Fi спотов бизнес-центры, рестораны, кафе, а также исторически значимые открытые площадки города.

