Участок Каширского шоссе оказался подтоплен из-за дождя и снега

Движение на Каширском шоссе затрудено из-за подтопления участка трассы. Причиной стали дождь и снег, которые не прекращаются в столице последние несколько дней.

"Подтопило участок Каширского шоссе от проспекта Андропова до города Видное", - уточняет читатель M24.ru Андрей.

Движение на этом участке дороги сильно затруднено, скорость автомобилей в некоторых местах не превышает и 30 км/ч.

Напомним, что вы можете сообщить нам важную новость, рассказать об интересном событии любым удобным для вас способом.

Присылайте нам фотографии и видео интересных случаев, автомобильных аварий и примеров плохой работы коммунальных служб – делайте новости вместе с M24.ru.