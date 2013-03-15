Форма поиска по сайту

15 марта 2013

Участок Каширского шоссе оказался подтоплен из-за дождя и снега

Движение на Каширском шоссе затрудено из-за подтопления участка трассы. Причиной стали дождь и снег, которые не прекращаются в столице последние несколько дней.

"Подтопило участок Каширского шоссе от проспекта Андропова до города Видное", - уточняет читатель M24.ru Андрей.

Движение на этом участке дороги сильно затруднено, скорость автомобилей в некоторых местах не превышает и 30 км/ч.

