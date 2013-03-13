Онищенко не рекомендует москвичам есть снег

Главный санитарный врач Росси Геннадий Онищенко не рекомендовал есть московский снег. Он советует использовать снег для заваривания чая или для водных процедур.

"Снег - это дистиллированная вода. Из нее выпарились соли, загрязнения, а сама она в девственно чистом состоянии поднялась в небеса, превратилась в снег и упала на землю", - приводит слова главы Роспотребнадзора "Интерфакс". По словам Онищенко, в Москве снег нельзя есть из-за загазованного и загрязненного воздуха.

Главный санитарный врач добавил, что снег можно топить для чая – такая вода в отличие от жесткой водопроводной позволяет почувствовать весь его букет. Однако злоупотреблять дистиллированной водой он также не рекомендовал, поскольку с вредными веществами из нее выпариваются полезные соли, а у тех, кто постоянно ее пьет, ломаются кости и выпадают зубы.

"При этом в дистиллированном снегу хорошо мыться, вода хорошо мылится, сэкономите мыло и шампунь", - заявил Онищенко. Однако глава Роспоребнадзора не советует экспериментировать, всем, кто не живет "в девственно чистом регионе вроде нашего Севера".