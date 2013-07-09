Сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности более 8 тыс. водителей

Свыше 8 тысяч водителей привлечено к административной ответственности по результатам проверки, проведенной сотрудниками ГИБДД на дорогах Москвы. Они выявляли автомобили с регистрационными знаками других государств. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Москве.

Они проверили почти 95 тысяч транспортных средств с иностранными номерами, в том числе более 20 тысяч с регистрационными знаками стран Балтийского региона, свыше 12 тысяч — стран СНГ и более 1,5 тысяч - Евросоюза.

Для проверки в территориальные подразделения полиции доставлено более 14 тысяч водителей, в том числе свыше 9 тысяч - зарегистрированных в странах Балтии, более 4,5 тысяч - в странах СНГ и 358 - Евросоюза.

По данным ГИБДД, преступники часто используют машины с иностранными номерами. В мае из таких машин уже было изъято 25 единиц оружия и 91 единица боеприпасов.

В связи с этим полицейские более тщательно проверяют транспортные средства с регистрационными знаками других государств.