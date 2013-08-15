Жители Ульяновской области смогут поставить машину на учет в Москве

С 15 августа жители Ульяновской области смогут ставить свой автомобиль на учет в Госавтоинспекцию Москвы. Об этом М24.ru рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"Независимо от того, есть у жителя Ульяновской области регистрация в столице или нет, он сможет поставить свой автомобиль на учет", - отметил представитель пресс-службы. До сих пор поставить машину на учет в московском ГАИ могли только жители столицы, Московской области и приезжие граждане с регистрацией.

Напомним, что ставить машины на учет в Москве можно через интернет. Забронировать время регистрации онлайн можно в 10 отделениях. Правда, пока воспользоваться данной услугой могут только жители столицы через портал pgu.mos.ru.