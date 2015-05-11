В столице завершился фестиваль "Москвоская весна"

В столице 11 мая закрылся фестиваль "Московская весна". В этом году главной темой праздника стала победа в Великой Отечественной войне.

Во время фестиваля работали более чем 130 торговых шале, где была представлена продукция из разных регионов России, а также из стран СНГ.

Впервые подобный фестивальный формат был реализован в прошлом году и сразу полюбился москвичам. Тогда Московскую весну посетили свыше 4,3 миллиона человек.