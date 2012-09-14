Знание русского проверят лишь у мигрантов невысокой квалификации

Сдавать экзамен по русскому языку будут только неквалифицированные или низкоквалифицированные иностранные работники. Специалистов с высокой квалификацией (экспатов) эти требования не коснутся.
Как известно, в ближайшее время в России может быть принят закон, согласно которому мигранты перед устройством на работу должны будут сдавать экзамен по русскому языку.
"В основном, это касается категории средне-, низко- и неквалифицированных работников. Основное внимание мы уделяем именно этому контингенту. Что касается высококвалифицированных специалистов - они остаются вне этих требований", - уточнил директор Федеральной миграционной службы (ФМС) Константин Ромодановский.
По данным РИА Новости, Константин Ромодановский сообщил, что всего в России сегодня работает более 21 тысяч экспатов. "Вместе с высококвалифицированными специалистами, у нас сейчас работает 39 тысяч (квалифицированных) специалистов из-за рубежа", - рассказал директор ФМС.
"Безусловно, это цифры небольшие, мы будем добиваться, чтобы они были больше", - отметил Ромодановский. По подсчетам Минэкономразвития, сейчас России необходимо 40-60 тысяч квалифицированных иностранных работников.
По данным главы ФМС, в целом в России законно работают около 2 миллионов мигрантов, большая часть из них занята на строительстве (35%). Значительная доля низкоквалифицированных или неквалифицированных гастарбайтеров родом из Таджикистана и Узбекистана.
"Сорок процентов работников низкой квалификации - это молодые люди до 30 лет. Немногие из них учились в школах советского образца и в достаточной мере владеют русским языком", - сказал Ромодановский.
В целом, по официальным данным, трудовые мигранты составляют не более 7% людей, работающих в России.
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