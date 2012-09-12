12 сентября 2012, 11:20Общество
Подмосковная ФМС проверит все районы, где могут жить мигранты
Федеральная миграционная служба Московской области 12 сентября начнет масштабную проверку мест, где могут незаконно проживать иностранные рабочие. Накануне власти Подмосковья уже приступили к проверке мест возможного пребывания мигрантов.
Такое решение было принято после пожара в подпольном швейном цехе в Егорьевске. Накануне, 11 сентября там в огне погибли 14 человек. По предварительным данным, это приезжие из Вьетнама.
По предварительным сведениям, все погибшие - сотрудники пошивочного цеха, которые трудились нелегально. При этом работодатель закрывал своих сотрудников в помещении. Именно это могло быть причиной гибели людей. Мигранты не смогли выбраться из горящего здания и задохнулись угарным газом.
Сейчас задача следствия - установить организаторов подпольного предприятия и владельцев помещения. Им грозит уголовное преследование за нарушение требований пожарной безопасности.
Только в 2012 году Федеральная миграционная служба уже дважды проводила проверки на этой подпольной фабрике. Однако они сводились к задержанию и депортации незаконных мигрантов. При этом предприятие продолжало работать.