Театр Et Cetera открывает 20-й юбилейный сезон

Московский театр Et Cetera под руководством режиссера и актера Александра Калягина открывает 20-й юбилейный сезон. 22 августа на сцене театра будут играть пьесу Окуджавы "Похождения Шипова, или старинный водевиль".

А первой премьерой сезона станет спектакль по пьесе французского драматурга Тарика Нуи "Ничего себе местечко для кормления собак". Спектакль поставил известный режиссер Роберт Стуруа, главную роль в нем исполняет сам Александр Калягин. Премьера состоится 25 сентября.

В этом сезоне на сцене театра пройдут такие спектакли, как "Звездный мальчик", "Любовный напиток", "Венецианские безумцы". Кроме того, будет выпущен спектакль-концерт, в котором будут представлены все артисты театра, сообщает РИА Новости.