280 пунктов оборудованы для приема ЕГЭ по математике

В понедельник, 1 июня, пройдет обязательный ЕГЭ по математике базового уровня. В этом году оборудовано 280 пунктов проведения экзамена, что почти в два раза меньше, чем в 2012. Так организаторы хотели усилить контроль за проведением испытаний. В некоторых аудиториях будут вести онлайн-наблюдение. Для этого специально установили камеры, передает телеканал "Москва 24".

ЕГЭ по математике разделили на два уровня: базовый и профильный. 72 процента московских выпускников предпочли последний. Базовый экзамен является обязательным и нужен для получения аттестата. Он состоит из 20 заданий и оценивается по пятибалльной шкале. Профильный предполагает углубленное знание предмета, его сдают только те, кому математика нужна для поступления в вуз. Он пройдет 4 июня.

Всего единый государственный экзамен в этом году будут сдавать больше 57 тысяч человек. Результаты обязательных ЕГЭ объявят до 13 июня: математику базового уровня - 9 июня, а профильного - 13 июня.