06 февраля 2013, 15:54ЧП
На панихиде по Долматову нацболы подрались с Удальцовым
Лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова избили на похоронах. На оппозиционера накинулись активисты "Другой России". Стычка произошла во время церемонии прощания с их товарищем - Александром Долматовым.
Нацболы начали ссору и драку прямо во время интервью Удальцова одному из центральных телеканалов. Его повалили в сугроб и несколько раз ударили по лицу. Участников стычки задержали и сейчас они находятся в отделении полиции.
Добавим, панихида по Александру Долматову прошла в Сахаровском центре. Оппозиционер свёл счёты с жизнью в Голландии. Он не смог получить политическое убежище в Нидерландах после акции 6 мая на Болотной площади.
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!