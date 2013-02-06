На панихиде по Долматову нацболы подрались с Удальцовым

Лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова избили на похоронах. На оппозиционера накинулись активисты "Другой России". Стычка произошла во время церемонии прощания с их товарищем - Александром Долматовым.

Нацболы начали ссору и драку прямо во время интервью Удальцова одному из центральных телеканалов. Его повалили в сугроб и несколько раз ударили по лицу. Участников стычки задержали и сейчас они находятся в отделении полиции.

Добавим, панихида по Александру Долматову прошла в Сахаровском центре. Оппозиционер свёл счёты с жизнью в Голландии. Он не смог получить политическое убежище в Нидерландах после акции 6 мая на Болотной площади.

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