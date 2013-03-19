Форма поиска по сайту

19 марта 2013, 18:38

В Домодедово задержан россиянин с радиоактивным багажом

Сотрудники таможни аэропорта Домодедово задержали гражданина РФ, прибывшего рейсом Ереван – Москва.

Причиной задержания стало срабатывание системы обнаружения радиоактивных материалов при прохождении пассажира через "зеленый" коридор.

При досмотре в багаже мужчины была обнаружена коробка синего цвета, которая, по словам задержанного, является блоком для вертолетных двигателей.

Исследование показало, что излучение от указанного предмета превышает естественный радиационный фон в 23 раза.

Ведется расследование.

