В Домодедово задержан россиянин с радиоактивным багажом

Сотрудники таможни аэропорта Домодедово задержали гражданина РФ, прибывшего рейсом Ереван – Москва.

Причиной задержания стало срабатывание системы обнаружения радиоактивных материалов при прохождении пассажира через "зеленый" коридор.

При досмотре в багаже мужчины была обнаружена коробка синего цвета, которая, по словам задержанного, является блоком для вертолетных двигателей.

Исследование показало, что излучение от указанного предмета превышает естественный радиационный фон в 23 раза.

Ведется расследование.