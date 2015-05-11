Форма поиска по сайту

Новости

11 мая 2015, 09:20

Общество

В Москве завершился фестиваль "Круг света"

В Москве прошел фестиваль "Круг света", посвященный 70-летию Победы. Видеопроекции показали на фасаде Театра Российской Армии и здании Белорусского вокзала.

Световые шоу проходили с 8 мая по 11 мая. Напомним, фестиваль "Круг света" проходит в Москве ежегодно с 2011 года. В рамках фестиваля светодизайнеры используют архитектурные объекты города как фон для мультимедийных и световых инсталляций.

В 2014 году фестиваль "Круг света" посетили 6 миллионов зрителей. Красочные представления в день закрытия фестиваля прошли на всех семи площадках форума.

День Победы Белорусский вокзал Круг Света Театр Российской Армии фестивали и праздники

