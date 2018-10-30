Восемь человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса под Тверью

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В Зубцовском районе Тверской области произошла авария с участием пассажирского микроавтобуса, передает ТАСС.

В МЧС подтвердили информацию о ДТП с микроавтобусом. Погибших в результате аварии нет. По предварительным данным, за медицинской помощью обратились восемь человек, у них ссадины и ушибы.

В ведомстве уточнили, что пострадавшие доставлены для осмотра в Ржевскую районную центральную больницу.

По словам начальника пресс-службы регионального управления МВД, одной из причин аварии стала гололедица. Микроавтобус съехал в кювет.

Ранее МЧС предупредило о снеге, гололеде и ухудшении видимости в столичном регионе.

Водителям рекомендовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Также следует избегать внезапных обгонов, перестроений и опережений.

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