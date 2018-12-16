В ДТП с фургоном и грузовиком в Кировской области погибли три человека

В Кировской области 16 декабря микроавтобус "Фольксваген" столкнулся с КамАЗом. Об этом передает управление МВД по региону.

ДТП произошло утром в Белохолуницком районе на 714-м километре автодороги Кострома-Шарья-Киров-Пермь. Водитель фургона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли три человека – водитель "Фольксвагена" и два пассажира.

14 декабря в Красноярском крае автобус столкнулся с фурой. В результате ДТП погибли четыре человека, 19 человек находятся в больницах.