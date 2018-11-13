13 ноября 2018, 16:54Происшествия
Один человек погиб в результате аварии на МКАД в районе Волгоградского проспекта
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Два автомобиля столкнулись на МКАД. В результате ДТП погиб один человек, сообщает Агентство "Москва".
Авария произошла на 10-м километре внутренней стороны дороги в районе съезда на Волгоградский проспект. Погибший находился в машине Hyundai. На месте происшествия работает скорая помощь, устанавливаются обстоятельства аварии.
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