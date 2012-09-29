Московский "Спартак" одержал волевую победу над "Амкаром"

29 сентября 2012, 18:59
Столичный "Спартак" в матче десятого тура чемпионата России по футболу в гостях встречался с пермским "Амкаром". Победу со счетом 3:1 праздновали москвичи.
В первом тайме игровое преимущество было на стороне "красно-белых". Они владели мячом, неплохо комбинировали и пытались найти подступы к воротам Нарубина.
Но забить первыми удалось хозяевам поля - на 22-й минуте после подачи углового мяч отлетел к Игнатовичу и тот поразил угол ворот Диканя.
Вели в счете пермяки недолго. Спустя десять минут Де Зеув заработал опасный стандарт на линии штрафной "Амкара". Ким Чельстрем красивым ударом отправил мяч в девятку ворот Нарубина.
Второй тайм начался с грубейшей ошибки голкипера "Амкара". Нарубин сыграл руками за пределами штрафной и был удален.
"Спартак" начал планомерную осаду ворот соперника. На 67-й минуте после подачи с фланга мяч оказался у Артема Дзюбы. Нападающий решил сам не бить и отдал пас на неприкрытого Ари, который пробил точно в нижний угол ворот пермяков.
Уже в добавленное время "красно-белые" увеличили отрыв в счете. Героем эпизода снова стал Дзюба, который сначала не позволил мячу уйти за лицевую линию, а затем замкнул головой навес Ари с фланга и установил окончательный результат матча - 3:1.
Таким образом, "Спартак" набирает 19 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. Следующий матч чемпионата подопечные Унаи Эмери проведут 7 октября против ЦСКА.
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